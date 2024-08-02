Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле достали перепуганного кота

Спасатели достали кота из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле. Он жив, но очень сильно напуган.

Как сообщает МЧС России в своем Telegram-канале, специалисты освободили пушистого из-под бетонной плиты. Перепуганного питомца сразу же передали волонтерам. Сейчас они разыскивают хозяев кота. Сколько времени тот провел под завалами, неизвестно.

Ранее в МЧС России озвучили последние данные о ходе поисково-спасательной операции в Нижнем Тагиле, где накануне обрушились два подъезда пятиэтажного дома. На данный момент из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семь детей. Также извлечены тела четверых погибших.

Сейчас поисково-спасательная операция продолжается.