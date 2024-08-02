В Совфеде захотели регулировать цены на дорожающие авиабилеты

Комитет Совета Федерации по экономической политике захотел сделать более прозрачным формирование тарифов на авиабилеты. Так, в верхней палате парламента России хотят ввести барьер в 20% от себестоимости при формировании цены.

При этом сенаторы предлагают "обновить документы", регулирующие предоставление детям 2-12 лет скидки в 50% от обычного тарифа.

Разрабатывается и запрет на аннулирование билетов на авиаперевозку из нескольких полетных сегментов, если пассажир не улетел по одному из них, пишут "Известия".

Как мы сообщали ранее, за январь-июнь перелеты эконом-классом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%, до 7 тыс. 363 руб. Билеты дорожают в том числе из-за системы покупки и ввоза в Россию запчастей для импортных самолетов. Это связано с издержками перевозчиков и распределением парка в пользу международных направлений.

По мнению профессора, завкафедрой Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Алексея Чудновского, которое привел портал "Финансы mail.ru", еще одним фактором роста цен на туристические поездки станет увеличение авиатарифов на внутренние и международные рейсы с 1 августа. Прогнозируемый рост себестоимости – 30% на внутренних и 50% на международных рейсах.