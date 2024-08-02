Часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу многоэтажки в Севастополе

В Севастополе на крышу одного из домов упала фугасная часть ракеты ATACMS, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По его словам, изначально предполагалось, что на 9-этажный дом на улице Симонка упали части сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Часть ракеты пробила крышу здания и застряла на техническом этаже, никто не пострадал.

Людей эвакуировали на место временного размещения на время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты, добавил Развожаев.

До этого губернатор сообщил о проведении операции по уборке суббоеприпасов и части сбитой ракеты ATACMS на проспекте генерала Острякова.

Минувшей ночью российские военные отразили массированную атаку на Севастополь. Развожаев сообщал о минимум четырех сбитых воздушных целях. Были сбиты, в том числе, ракеты с поражающими элементами. Часть обломков упала на городские улицы.

Напомним, 23 июня ВСУ нанесли удар дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами по курортным районам Севастополя — Учкуевке и Любимовке. Число пострадавших при атаке составило 153, еще четверо погибли.