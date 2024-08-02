В Турции заблокировали Instagram*

В Турции заблокировали в Instagram*. В сети появились сообщения от пользователей о сбое в работе приложения, невозможности зайти в него. Турецкие СМИ пишут, что это решение Управления информационных технологий и коммуникаций (BTK, аналог Роскомнадзора в Турции).