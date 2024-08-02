Intel уволит 15% сотрудников

Производитель процессоров Intel уволит 15% сотрудников (17,5 тыс. человек) и приостановит выплату дивидендов, начиная с четвертого квартала.

Это случится потому, что производитель чипов проводит реорганизацию своего убыточного производственного бизнеса, пишет Reuters.

Компания также прогнозирует, что выручка в третьем квартале будет ниже рыночных оценок из-за сокращения расходов на традиционные полупроводники для центров обработки данных и концентрации на чипах искусственного интеллекта, где Intel отстает от конкурентов.