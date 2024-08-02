МЧС: из-под завалов в Нижнем Тагиле спасены 15 человек, извлечены четверо погибших

В МЧС России озвучили последние данные о ходе поисково-спасательной операции в Нижнем Тагиле, где накануне обрушились два подъезда пятиэтажного дома.

Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, на данный момент из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семь детей. Также извлечены тела четверых погибших.

На месте происшествия психологи МЧС России оказали помощь 24 раза, 60 обращений поступило на телефон "горячей линии". Также с места обрушения вывезено более 400 тонн строительного мусора. Всего, по данным МЧС, в операции задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев утром пятницы вновь прибыл на место ЧП. Как сообщил мэр в Telegram-канале, поисково-спасательная операция продолжается. По его словам, оказывается вся необходимая помощь оперативным службам и пострадавшим в ЧП. Речь идет о размещении в ПВР, восстановлении документов, оказании финансовой помощи из средств резервного фонда правительства Свердловской области и муниципального фонда.

Накануне в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажки. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв газа. Ранее жильцы обрушившегося дома рассказывали о подозрительных незнакомцах, которые выдавали себя за газовиков. В компании "Газэкс" заявили, что в тот день не проводили в этом доме никаких работ и проверок.