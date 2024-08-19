Путин отметил работу вице-мэра Екатеринбурга

Президент России Владимир Путин подписал указ "О поощрении". Среди тех, чья работа отмечена главой государства, значится вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов. Документ опубликован на портале правовой информации.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Галямов награжден почетной грамотой президента России.

Галямов курирует в мэрии департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, а также два комитета – по строительству и по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети.