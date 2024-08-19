В Подмосковье журналистка получила срок за убийство сожителя

В Электростали (Московская область) наказана бывшая журналистка "Ведомостей" и РБК Оксана Гончарова. Присяжные признали ее виновной в убийстве сожителя.

"Суд назначил Гончаровой наказание в виде семи лет колонии", - сказал ТАСС адвокат журналистки Александр Гаранин.

По материалам дела, в 2022 г. дама, придя домой, поссорилась с сожителем. Во время конфликта она несколько раз ударила его ножницами. Пострадавший умер от последствий ударов.