В Ноябрьске построят новый аэропорт

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, встречаясь во время "Честного маршрута" с жителями Ноябрьска, сообщил, что в городе появится новый аэропорт.

"Мы близки к тому, чтобы начать строить новый аэропорт в Ноябрьске. Объект находится не в окружной собственности, частная компания Utair, но найдены правильные, хорошие условия, которые позволят всем остаться довольными", - сказал Артюхов.

Аэропорт не будет, как Шереметьево или Домодедово, однако станет комфортным, таким, какой заслужили горожане. В случае принятия решения о строительстве в 2025 г. начнут проектирование и потом - строительство.