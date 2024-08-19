Игорь Бабушкин передал бойцам на СВО специальное оборудование

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с бойцами - военнослужащими, выполняющими задачи в зоне СВО. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

Глава Астраханской области передал военнослужащим гуманитарную помощь - технику, коптеры, современные средства связи, иное оборудование и снаряжение.

Также Игорь Бабушкин вручил бойцам заслуженные награды.

"Парни мужественно защищают нашу страну на одном из ключевых направлений фронта. Желаю всем поскорее вернуться домой живыми с победой!", - написал губернатор Астраханской области по итогам поездки.