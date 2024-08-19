Отремонтированные фасады зданий, термопластиковая разметка дорог, озеленение - В Астрахани идет обновление городской инфраструктуры

Обновление городской инфраструктуры в Астрахани инициировал губернатор региона Игорь Бабушкин. Оно проходит в несколько этапов. Первые преобразования стартовали месяц назад на улицах Аэропортовское шоссе, Боевая, Адмиралтейская, Фиолетова, Ленина, Эспланадная.

Сегодня глава региона провёл очередное совещание по вопросам благоустройства, оценил объём выполненных работ и дал новые поручения.

На улице Боевой штукатурят фасады жилых домов. У стен астраханского кремля со стороны ул. Адмиралтейская приводят в порядок лестничный спуск. На участке от аэропорта до нового моста выполнен ямочный ремонт дорожного полотна и нанесена разметка. Вдоль Аэропортовского шоссе установят шумозащитные экраны. Там, где это необходимо, заменяют тротуарную плитку, убирают лишние провода и не соответствующую нормативам уличную рекламу, устанавливают новые остановки.

Кроме того, в областном центре благоустраивают и озеленяют городские улицы. Как сообщил врио глав Астрахани Назар Кучерук, от завода ТРЗ до гипермаркета «Метро» покрасили часть фасадов домов и отремонтировали 16 контейнерных площадок.

Часть работ будет завершена уже до конца этой недели, остальное – до конца сентября. К благоустройству и озеленению прилегающих территорий присоединились собственники коммерческих помещений.

Губернатор Игорь Бабушкин подчеркнул: главная задача – создать красивую и удобную для жизни городскую среду, отвечающую всем потребностям астраханцев и гостей города, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья.

Также на городских дорогах областного центра проводят разметку в применением термопластика. В Астрахани около 40 км городских дорог разметят таким образом. Главное преимущество современной технологии – повышенная износостойкость и длительный срок службы. Также термопластик менее чувствителен к перепадам температур, быстро сохнет и имеет светоотражающий эффект.

На данный момент новая разметка появилась уже на Аэропортовском шоссе и ул. Боевая. Далее работы начнутся на ул. Адмиралтейская и Тредиаковского. Об этом губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину доложил врио главы областного центра Назар Кучерук.

К началу нового учебного года обновят и пешеходные переходы возле образовательных учреждений.