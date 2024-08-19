УФССП списало социальную пенсию с пенсионерки, проигравшей суд со стоматологией, по ошибке

Приставы сообщили, что пенсионерке, проигравшей суд со стоматологией, вернут деньги.

По информации УФССП региона, пристав-исполнитель не знала, что пенсия является социальной, и приняла меры по взысканию долга. После обращения должницы удержания с пенсии были отменены.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в стоматологии местную жительницу убедили удалить 10 зубов и заменить их имплантами за 300 тыс. руб. После этого женщина начала мучиться от сильной головной боли, помочь ей отказались, в результате женщина подала на клинику в суд.

Юристы запросили свою экспертизу. В результате, в клинике заявили, что причиной ухудшения здоровья стал несуществующий диагноз. Якобы у тюменки отсутствовала почка, ей и пришлось пройти УЗИ, чтобы доказать, что все почки на месте. Потом врачи заявили, что виной всему остеохондроз и менопауза — как выяснилось, это вообще взяли из выписки другой пациентки. Также в клинике заявляли, что у пациентки в позвоночнике имплант. Доказывать их отсутствие пришлось через МРТ.

Однако суд выиграла клиника. Женщину обязали оплатить работу юристов стоматологии — 50 тыс. руб. Надеялась, что сумму будут списывать частями, но вместо этого, удержали половину пенсии, включая социальную надбавку. Пошла к приставам разбираться, почему так, но пока ответ не получила. Подозревает, что в этом может быть замешана клиника.

В самой стоматологии инцидент не комментируют.

Отметим, что судебные тяжбы длились пять лет.