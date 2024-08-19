Лавров: Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без приказа США

Владимир Зеленский не решился бы на атаку на Курскую область, если бы ему это не поручили США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Утверждения о том, что Киев кого-то ослушался — детский лепет, отметил министр.

"На воре шапка сгорела давно уже. Эта эволюция от "мы здесь не причем", "нас никто не спрашивал" в последующем перешла во фразу "да, к нам обращались, мы не разрешили, но Залужный ослушался", - сказал Лавров в комментарии журналисту "России" Павлу Зарубину.

Министр добавил, что сегодня ни у кого нет сомнений, что именно Вашингтон стоит за взрывами "Северных потоков".

Ранее WSJ писала, что идея подрыва газопроводов в мае 2022 года принадлежит бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, он собрал группу офицеров, которая разработала операцию и позже провела ее. Президент Украины Владимир Зеленский, якобы, изначально одобрил план, но после того, как о нем узнали США и выступили против, глава государства попросил Залужного остановить операцию. Но тот проигнорировал президента.