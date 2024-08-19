Сенатор Савельев останется в СИЗО

Сенатор Дмитрий Савельев останется в СИЗО – Мосгорсуд оставил в силе постановление Басманного районного суда о его аресте. Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

Савельева подозревают в приготовлении к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, в августе 2023 года в Москве сенатор, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти киллера.

"Исполнитель" сообщил обо всем силовикам, те организовали инсценировку убийства. После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение, считают в СКР.

2 августа Савельева задержали во время выхода из зала заседаний Совета Федерации после того, как по представлению генпрокурора коллеги лишили его неприкосновенности.