Путин распорядился пускать в Россию иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности

Владимир Путин подписал указ, который разрешает выдавать разрешение на временное проживание в России иностранцам, "разделяющим традиционные российские ценности".

Выдать документы в России им смогут даже без обязательных в таких случаях экзаменов по русскому языку, истории и законодательству страны. Также таким гражданам могут предоставить разрешение вне квоты.

В указе говорится, что иностранцы должны принять решение переехать "по мотивам неприятия реализуемой [их] государствами политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям".