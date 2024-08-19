Путин распорядился пускать в Россию иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности
Владимир Путин подписал указ, который разрешает выдавать разрешение на временное проживание в России иностранцам, "разделяющим традиционные российские ценности".
Выдать документы в России им смогут даже без обязательных в таких случаях экзаменов по русскому языку, истории и законодательству страны. Также таким гражданам могут предоставить разрешение вне квоты.
В указе говорится, что иностранцы должны принять решение переехать "по мотивам неприятия реализуемой [их] государствами политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям".