"Криминала здесь нет". На Урале семья пенсионеров погибла во время рыбалки

На Среднем Урале Следственный комитет начал проверку после смерти пожилой семейной пары. Супруги погибли на рыбалке.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось днем 18 августа на реке Карабашка в Тавдинском городском округе. Местным жителем были обнаружены тела супругов-пенсионеров, которые находились в этом районе на рыбалке. Тело женщины было найдено очевидцем в воде, а мужчины - возле автомобиля.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, исходя из обстановки на месте происшествия, скорее всего, женщина поскользнулась и упала в воду. Муж попытался спасти свою супругу, но ему внезапно стало плохо.

"Местный житель-рыболов, который находился рядом, увидел тела умерших и сообщил об этом в "скорую помощь" и полицию. Сейчас представители органов внутренних дел и Следственного комитета выясняют более точные обстоятельства происшествия. По предварительным данным, признаков криминала в этой истории нет. Собранные по этому факту материалы полицейские передали нашим коллегам из Следственного комитета", - отметил полковник Горелых.

Следователем СКР проведен осмотр места происшествия. Тела направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По итогам проверки в ведомстве обещают принять процессуальное решение.