В Тюменской области началась подготовка к отопительному сезону

В Тюменской области идет подготовка тепловых сетей к отопительному сезону, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Специалисты СУЭНКО повысят надежность теплосетевого комплекса объектов социальной и жилищной сферы региона для бесперебойной работы в осенне-зимний период.

В Тобольске на пересечении проспектов Комсомольский и Менделеева энергетики заменят две наиболее изношенные участки магистральных тепловых сетей общей протяженностью порядка 400 м.

Будет реконструировано несколько участков в нагорной части города общей протяженностью 600 м в двухтрубном исчислении.

В Ишим модернизирована квартальная котельная и центральный тепловой пункт в центре города. Скоро завершится обновление 46-й котельной.

В Заводоуковск и в Ялуторовске работы по капитальному и текущему ремонту ветхих тепловых сетей проводятся на пяти объектах. Также будет модернизирована котельная "Гилево".

Мероприятия будут завершены до начала отопительного сезона.

В Исетском районе готовят теплосети к отопительному сезону. Почти 3 км тепловых сетей в поселке Кировском планирует заменить ООО "ТКС", дочернее предприятие СУЭНКО, в рамках концессионного соглашения по реконструкции объектов теплоснабжения.

В работе используют трубопроводы из современных высокотехнологичных материалов, оборудованные системой оперативного диспетчерского контроля. Она способствует безопасной эксплуатации труб, значительно снижает затраты и время на ремонт.

Результатом реконструкции станет бесперебойная подача тепла в многоквартирные дома, детский сад, школу, детский дом и ФАП.

В планах завершить работы до 15 сентября 2024 года.