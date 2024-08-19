В Екатеринбурге строители решили досрочно открыть движение по улицы Пушкина

Строители "УГМК – Застройщик" сообщили о намерении досрочно открыть движение по улице Пушкина в Екатеринбурге. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

Напомним, что в районе дома № 2 по улице Первомайской компания производит работы по устройству наружных сетей водоотведения по улице Пушкина. Ранее работы уже продлевали до конца июля, а позднее и до 30 сентября. Сегодня же стало известно, что работы намерены завершить уже 4 сентября.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, с чем поможет информационная карта, где содержится вся актуальная информация о дорожных работах и перекрытиях.