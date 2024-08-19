Андрей Трубецкой: Сургутский район создаст первую в России муниципальную школу цифровых видов спорта

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что в районе появится первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта.

Образовательное учреждение уже зарегистрировано. Его полное название – МАУ ДО "Спортивная школа "Центр цифровых видов спорта"" Сургутского района.

"Расположится она в Белом Яре, отделения будут функционировать в Лянторе, Федоровском, Солнечном, Барсово, Русскинской и Локосово. В ближайшей перспективе – получение лицензии на образовательную деятельность. На создание центра в бюджете муниципалитета предусмотрены порядка 76 млн руб.", - написал Андрей Трубецкой на своих страницах в соцсетях.

На первоначальном этапе в школе будут реализованы программы обучения по компьютерному и фиджитал-спорту.

Затем предполагается расширить список "предметов", дополнить программами гонки дронов, лазертаг и спортивным программированием.

Квалифицированный тренерский состав уже сформирован и работает на действующих площадках в поселениях, сообщает Андрей Трубецкой.

Сегодня Сургутский район принимает окружные соревнования и первенства уровня УрФО. С открытием центра муниципалитет сможет претендовать на проведение всероссийских состязаний.