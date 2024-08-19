Часть Владивостока снова осталась без света

На Владивосток обрушился мощный ливень, из-за чего часть города снова оказалась обесточена, сообщил глава города Константин Шестаков.

Сейчас в столице Приморья подтоплены дороги и первые этажи некоторых зданий.

"В результате аварий часть домов без электроснабжения. Работы по восстановлению уже ведутся. После того, как вода везде сойдёт, оценим повреждения и оперативно приступим к восстановительным работам", - заявил глава Владивостока.

На прошлой неделе в городе аварийно отключилось электричество, из-за этого встал электрический транспорт, были перебои со связью. Выяснилось, что авария произошла на одной из ГРЭС.