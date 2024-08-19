Кончится лето: в Свердловской области похолодает до 5 градусов

Синоптики дали свой прогноз на предстоящую неделю в Свердловской области. К ее завершению в регионе заметно похолодает.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, погода текущей недели во многом будет определена действующей циклонической циркуляцией. Лишь завтра, 20 августа, вероятность осадков сравнительно невелика. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов, днем 18-23 градуса. В Екатеринбурге без осадков, днем 21-23 градуса.

"21-22 августа подоспеет циклон с Белого моря, ожидаются дожди, местами сильные. Температура воздуха ночью 8-13 градусов, днем 15-20 градусов. 23-24 августа осадки ослабеют, приобретут кратковременный характер. При значительной облачности температура ночью 7-12 градусов, днем 14-19 градусов", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По ее данным, наиболее низкая температура ожидается ночью 25 августа. В регионе похолодает до 5-7 градусов.

Ранее сообщалось, что прошедшее 25 июля в Екатеринбурге стало самым холодным за последние 10 лет.