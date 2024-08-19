Кадровые программы работают - в селах Челябинской области растет число квалифицированных специалистов

Результаты реализации кадровых программ по привлечению квалифицированных специалистов в сельскую местность дают результаты. В малые города и поселки Челябинской области ежегодно приезжают жить и работать педагоги, врачи, фельдшеры, медсестры, тренеры и работники культуры.

Помимо федеральных в Челябинской области разработаны региональные программы поддержки специалистов, готовых приехать в сельскую местность. Инициатором мер поддержки стал губернатор Алексей Текслер. Так появились программы «Земский тренер» и «Земский работник культуры».

«По нашим региональным программам в сельскую местность приезжают новые специалисты. Для этих категорий работников мы предусмотрели увеличение заработной платы до средней по экономике, а также единовременные выплаты тем, кто будет переезжать в сельскую местность, чтобы заниматься с нашими детьми спортом и культурой. Все это очень важные направления» –считает Алексей Текслер.

Для участия в программе специалисту необходимо переехать на работу в населенный пункт с численностью населения до 50 тысяч человек и отработать в профильном учреждении не менее 5 лет.

Так, по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер с 2012 года в сельскую местность привлекли 937 врачей и 274 медработника среднего звена. Из них за счет средств областного бюджета – 64 специалиста. В 2023 году выплаты получили 66 врачей и 50 медработников среднего звена. А в 2024 году по программе уже трудоустроены 15 врачей и 19 медработников среднего звена.

Например, в селе Малиновка Сосновского района, где проживают 1 343 человека, с начала 2024 года появился свой фельдшерско-акушерский пункт и медик. ФАП оборудован современной техникой, он появился благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Фельдшер Зарина Васильева, приехала в Малиновку по программе «Земский доктор». Работы много, но медик видит в этом возможность обрести разнообразный профессиональный опыт. «Приходится совмещать несколько врачебных специальностей, – рассказала фельдшер. – Могу и простуду вылечить, а могу и при травмах помочь».

Молодой врач-эндокринолог Альбина Кузеева отмечает, что в городской больнице Пласта она была тепло встречена коллегами.

«Я родилась в Пласте и вернулась после обучения в ЮУГМУ, по распределению вернулась на малую Родину. Рады были все! Попала в программу «Земский доктор», получила подъёмные от Пластовского района. Дали двухкомнатную квартиру в центре города. Теперь остается нарабатывать опыт», - рассказывает доктор.

Напомним, так называемые «подъемные» в Челябинской области составляют 1 млн для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров, а также акушерок и медсестер ФАПов; 1,5 млн для врачей и 750 тысяч рублей для фельдшеров, а также акушерок и медсестер ФАПов в удаленных и труднодоступных территориях области.

Для привлечения педагогов в сельскую местность с 2020 года в Челябинской области действует программа «Земский учитель». Ее участники получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей из федерального бюджета.

Учитель английского языка Юлия Подкорытова с семьей переехала в поселок Нагорный Увельского района из Челябинска несколько лет назад. После 15 лет жизни в крупном мегаполисе семья решилась на переезд в село.

«Так совпало, что мы решили достроить дом и переехать, а по программе «Земский учитель» в местную школу нужен был учитель английского. В декабре 2020 года я подписала контракт со школой, и жизнь круто изменилась. Я сосредоточилась на уроках, кроме английского веду еще проектную деятельность и классное руководство», — рассказала Юлия Подкорытова.

Всего для работы в школы сельской местности и малых городов Южного Урала в рамках программы удалось привлечь 212 учителей (в 2020 году – 92 специалиста, в 2022 году – 43 специалиста в 2023 году – 77 специалистов). В 2024 году в рамках программы «Земский учитель» планируется привлечь 27 учителей.

Программа «Земский работник культуры» в России начнет работать в 2025 году. А в Челябинской области она реализуется с 2022 года. Специалисты, трудоустроившиеся в муниципальные детские школы искусств, получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей из областного бюджета.

И уже за время действия программы были трудоустроены 64 специалиста (в 2022 году – 34 специалиста, в 2023 году – 30 специалистов). В 2024 году ожидается трудоустройство не менее 22 специалистов.

Программа «Земский тренер» реализуется в регионе с 2022 года. Она предусматривает доведение зарплаты инструкторов по спорту, тренеров-преподавателей до средней по экономике, а единовременная выплата за счет средств областного бюджета составляет 1 млн рублей. За время реализации программы дополнительно привлечены к работе 38 тренеров (в 2022 году – 19 тренеров, в 2023 году – 12 тренеров, в 2024 году уже трудоустроены 7 тренеров).