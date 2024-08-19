Из приграничных районов Курской области отселена 121 тысяча человек - МЧС

МЧС отчиталось об отселении из девяти приграничных районов Курской области более 121 тыс. человек. Более 650 человек из них покинули опасные зоны за последние сутки, передает ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артема Шарова.

Стоит отметить, что неделю назад, докладывая президенту о ситуации в регионе, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил ту же цифру: по его словам, в эвакуации нуждаются 180 тыс. жителей области, 121 тыс. эвакуирована. Он добавил, что на территориях, остающихся под контролем ВСУ, находятся 2 тыс. человек, судьба которых неизвестна. До сих пор власти не сообщали, есть ли изменения по этой цифре.