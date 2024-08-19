"Скорость связи в зоне СВО вообще огонь!": Кадыров поблагодарил Маска за Starlink

Глава Чечни Рамзан Кадыров после заявления о передаче миллиардером Илоном Маском в регион Tesla Cybertruck поблагодарил его за Starlink.

По словам Кадырова, разработки Маска "здорово помогают".

"Кстати, отдельное спасибо за Starlink. Скорость связи в зоне СВО вообще огонь! От бойцов отдельный респект!", - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Ранее Маск заявил, что не дарил Кадырову электропикап Tesla Cybertruck. "Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck русскому генералу? <...> Еще один пример того, насколько лживы традиционные СМИ", - ответил Макс в комментарии к посту в соцсети X.

Кадыров опубликовал ролик 17 августа, в нем он отметил, что получил от Илона Маска кибертрак "Тесла", уже испытал новую технику и добавил, что автомобиль скоро будет отправлен в зону СВО и принесет много пользы бойцам.