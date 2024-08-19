Ехавший из Калининграда в Ригу пассажирский автобус угодил в ДТП с пострадавшими

В приграничном с Россией районе Литвы опрокинулся автобус, ехавший из Калининграда в Ригу.

По данным правительства Калининградской области, которые приводит РИА Новости, автобус "Эколайн" из Калининграда в Ригу отправился в 21.30 18 августа. Автобус принадлежит латвийскому перевозчику, водитель – также гражданин Латвии.

В автобусе ехали 46 пассажиров, из них 20 – граждане РФ с двойным гражданством. В аварии, произошедшей в Литве, по предварительным данным, пострадали 26 пассажиров. По информации перевозчика, остальные пассажиры, кому не потребовалась помощь медиков, будут отправлены резервным автобусом в Ригу.

"Держим связь с посольством России, если нужна будет какая-то помощь – окажем", - сказали в пресс-службе.