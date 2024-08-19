ВС России нанесли удары по бригадам ВСУ в Курской области

ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, сообщило Минобороны России.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 3800 военнослужащих, 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортеров", — говорится в сводке ведомства.

Российские авиация и артиллерия наносят удары по скоплениям боевиков ВСУ в российском регионе, заявили в Минобороны. Поражения нанесены по военным и технике 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Богдановка, Вишневка, Викторовка, Кочица, Любимовка, Меловой, Снагость, западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренево.