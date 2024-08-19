Минприроды опубликовало поправки, разрешающие "добычу" краснокнижных животных

Минприроды России опубликовало проект поправок в ФЗ "О животном мире", который узаконит убийство краснокнижных животных.

В Общественной палате России уже потребовали от министра экологии России Александра Козлова как минимум продлить сроки обсуждения спорной инициативы. Там напомнили, что в прошлом году министерство пыталось провести эту инициативу под видом правительственного постановления, но тогда общественности удалось "отбить" Красную книгу.

"Это почти копия прошлогоднего проекта постановления об утверждении правил добычи животных, занесённых в Красную книгу, которое прямо противоречило ряду федеральных законов и шло вразрез с обозначенной президентом России государственной политикой! Тогда нам удалось отбить атаку на краснокнижные виды (всего за неделю в адрес Комиссии по экологии ОП поступило более 500 обращений граждан, выступающих категорически против принятия этого документа), и вот теперь постановление реинкарнировалось в проект Федерального закона", - рассказала член Общественной палаты России, зоозащитница Елена Шаройкина в своем Telegram-канале.

Она указывает на то, что попадание вида в Красную книгу долгие годы предполагало запрет на отстрел или сбор. Теперь эту логику пытаются нарушить, при этом слова "истребление", "отстрел" и "убийство" заменяют на "добычу".

"Некоторые вещи вообще не укладываются в голове. Как можно разрешить добычу объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации, "в целях сохранения объектов животного мира"? И тем более как можно "добывать" зверей "для осуществления мониторинга состояния их популяций"? Убить, чтобы подсчитать? Подобных странностей в законопроекте много", - отмечает Шаройкина.

Она также подчеркнула, что проект закона выложен на публичное обсуждение всего на пять дней – это прямо нарушение министерством правил раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения (документ устанавливает минимальный срок обсуждения в 15 дней).