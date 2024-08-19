"Яндекс Маркет" введет сервисный сбор 20 рублей за заказ

Платформа "Яндекс Маркет" объявила о введении сервисного сбора для пользователей. Он будет фиксированным – 20 рублей за заказ. Эти деньги пойдут "на дополнительное поддержание и развитие инфраструктуры платформы", передает ТАСС со ссылкой на компанию.

Сообщается, что сначала сбор будет введен в трех крупных городах: Москве и Подмосковье, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Постепенно практику распространят и на другие территории.

В компании заявили, что сервисный сбор будет взиматься только за товары надлежащего качества, которые площадка доставила покупателю.