19 Августа 2024
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Фото: Александр Моор

Губернатор Моор сообщил, что ликвидация последствий паводка продолжается

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале рассказал о работе по ликвидации последствий сильнейшего в истории Тюменской области паводка, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, на пресс-конференции , посвященной 80-летию региона, глава региона сообщал, что в селе Назарово будет построен новый ФАП, поскольку старое здание пришло в негодность из-за подтопления.

"Также подписал ряд постановлений о выделении муниципалитетам средств на восстановление пострадавших от подтопления объектов. В том же селе Назарово, а также в селе Аксурка Вагайского района отремонтируем здания домов культуры. А в Ишиме восстановим дороги, которые были повреждены большегрузной техникой при строительстве защитных сооружений. В целом по региону было подтоплено или затоплено более 200 участков дорог и 28 мостов. На их восстановление из областного бюджета уже выделено около 500 млн рублей", - сообщил Моор.

Общая сумма расходов на ремонт поврежденных автомагистралей превысит 2,7 млрд руб.

Сейчас власти региона принимают меры, чтобы часть затрат была компенсирована из федерального бюджета.

Всего от половодья пострадали порядка 470 жилых домов. Губернатор сообщил, что перед муниципалитетами стоит задача – проконтролировать, чтобы к 1 октября все жилье было отремонтировано.

"Если же дом восстановлению не подлежит – мы выделяем средства на приобретение другого. Обеспечить выполнение всех восстановительных работ в плановые сроки и с высоким качеством – приоритетная задача всех органов власти", - заявил глава региона.

Теги: паводок, половодье, ликвидация последствий, Александр Моор


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