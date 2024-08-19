В Тюменской области нашли британские гранаты времен Гражданской войны

В Ишимском районе Тюменской области обнаружены гранаты времен гражданской войны, сообщили Накануне.RU в Управлении Росгвардии по Тюменской области.

Опасную находку в лесополосе сделал местный житель. Он сообщил в полицию. На вызов прибыли сотрудники спецподразделения Росгвардии. Боеприпасы идентифицировали - ими оказались две боевые осколочные гранаты Миллса со следами сильной коррозии.

Чтобы не произошло несчастья гранаты транспортировали и уничтожили взрывотехники ведомства.