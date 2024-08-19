Мошенник из Екатеринбурга заставил жительницу Оренбурга внести 5 млн рублей "на криптобиржу"

Жительница Оренбурга после знакомства с "ухажером" из Екатеринбурга влезла в кредитные долги на миллионы рублей. Аферист заставил ее "инвестировать в криптобиржу".

Как сообщили Накануне.RU в управлении МВД по Екатеринбургу, все началось с того, что в октябре 2023 года оренбурженка познакомилась с неким "Андреем". С октября по декабрь 2023 года уральский "ухажер" предлагал ей вкладывать деньги в криптовалюту для дополнительного дохода. За это время он под предлогом инвестиций брал у нее деньги в долг, но всегда их возвращал, причем в двойном размере, поясняя, что это и есть прибыль.

Также "Андрей" дарил дорогие подарки и деньги, убеждая в серьезности своих намерений. В результате в декабре 2023 года он убедил девушку внести 5 млн рублей "на криптобиржу". Та, доверившись "предприимчивому ухажеру", по его инструкции оформила на себя кредиты в различных банках Уфы. Затем она обналичила деньги в отделениях банка Екатеринбурга, когда в конце 2023 года приехала к "Андрею" в гости. Все деньги жертва передала аферисту лично в руки.

На следующий день "ухажер" оплатил девушке такси до Уфы, а через несколько месяцев перестал выходить на связь. Лишь тогда доверчивая оренбурженка поняла, что отдала деньги мошеннику, и обратилась в полицию.

В УМВД по Екатеринбургу возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас "Андрея" ищут силовики.

Полицейские в очередной раз предупреждают, что не надо не выполнять указания незнакомцев, особенно связанных с деньгами или другими ценностями. Также следует остерегаться сомнительных предложений о заработке на бирже.