Три четверти российских таксистов станут нелегалами 1 сентября?

Три четверти таксистов в России подходят к 1 сентября так и не выполнив новые требования государства.

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С 1 сентября водители такси должны иметь полис обязательного страхования ответственности перед пассажирами (ОСГОП). А такой полис можно получить только имея разрешение на работу в такси. Сегодня разрешение есть только у 25% водителей, в основном – из Москвы, пишут "Известия".

Отраслевые организации, объединяющие бизнес, продолжают обращаться к правительству с просьбой приостановить вступление закона в действие, поскольку большинство таксистов будут вынуждены уйти в нелегальное поле, а спрос на оставшихся создаст дефицит, поездки будут дорогими, ждать машину придется очень долго.

Ранее Минфин и ЦБ отказались отложить вступление в силу закона.