МЧС назвало фейком письма об эвакуации жителей Курской области

В МЧС сообщили о рассылках фейковых писем об эвакуации жителей отдельных районов Курской области.

"С фейковых электронных адресов продолжается рассылка сообщений в службы и ведомства с дезинформацией. Все контакты и аккаунты главного управления МЧС России по Курской области указаны на официальном сайте", - сообщило ГУ МЧС по Курской области в своем Telegram-канале.

По информации местных властей, за сутки приграничные районы Курской области покинули более 370 человек. В 174 пунктах временного размещения в 24 регионах РФ находятся около 11 тысяч человек, среди которых 3 тысячи 310 детей.