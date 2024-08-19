Почти миллион украинцев получили отсрочку от мобилизации

На Украине 930 тыс. военнообязанных получили отсрочку от мобилизации. Вскоре таких людей станет более 1 млн.

При этом замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк на круглом столе "Законодательные подходы к бронированию работников предприятий" признал, что "на сегодняшний день мобилизация не обеспечивает нужды войск, потому что мобилизованный – не боец, он им станет через три-шесть месяцев". Кроме того, он добавил, что "единицы предприятий работают в три смены", пишет ТАСС.

В конце июля выяснилось, что темпы мобилизации на Украине выросли.

"4,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов обновили свои учетные данные. Значительно возросло количество мобилизованных по рекрутингу", - заявил официальный представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Новый закон о мобилизации вступил в силу на Украине более двух месяцев назад. Недавно закончился срок, в который все военнообязанные должны были обновить свои данные в военкоматах (ТЦК).

"Мы имеем еще и всплеск проактивности колебавшихся людей, которые понимали, что рано или поздно, скорее всего, придется служить", - сказал Лазуткин.

Представитель Минобороны заявил, что сейчас самый большой спрос на специалистов, которые умеют работать с беспилотниками и роботами, по тем же причинам войскам нужны IT-специалисты.

"В последнее время увеличилось количество запросов на тыловые специальности, как повар или делопроизводитель. Традиционно много запросов на водителей, также требуются механики, стрелки и разведчики", - сообщил Лазуткин.