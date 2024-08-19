Девелоперы Академического устроили семейный праздник в День города для жителей Екатеринбурга

В Академическом районе Екатеринбурга нынешний День города стал по-настоящему семейным праздником. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Девелоперы района совместно с советами социально-педагогических комплексов при поддержке администрации Академического провели детские и спортивные мероприятия для жителей сразу на нескольких площадках: в детских садах, школах и Центре Дзюдо. Вечером их сменили DJ и праздничный салют "для своих".

"Атомстройкомплекс" совместно с СПК "Краснолесье" организовал праздничную локацию на территории школы №181 (ул. Краснолесья, 22). Ее посетителями стали преимущественно маленькие жители микрорайона. Для них были организованы батут, аквагрим и интерактивные площадки.

"Средняя школа №181 уже становится традиционной площадкой проведения семейных мероприятий при поддержке бизнес-сообщества нашего города. Здесь формируется хорошая традиция добрососедских отношений, праздников двора, на которых создаются условия для общественного воспитания и комфортного развития детей. Такие события всегда собирают большое количество жителей микрорайона Краснолесье, ведь здесь живут преимущественно молодые семьи, только в нашем образовательном учреждении учится почти 3 тысячи школьников", - отметила директор школы №181 Мария Корнильцева.

Администрация Академического района совместно с девелоперами формирует комфортную городскую среду и вводит новые инфраструктурные объекты. Так, в этом году компания "Атомстройкомплекс" завершила строительство пятиэтажной общеобразовательной школы на улице Академика Ландау площадью 24 тысячи квадратных метров, уже в сентябре здесь начнутся первые уроки. Еще одно образовательное учреждение на 1125 мест появится на улице Семихатова, проект получил положительное заключение госэкспертизы.

Для дошкольников "Атом" построил в Академическом семь современных детских садов общей вместимостью около 1,5 тысячи мест, завершается чистовая отделка еще одного садика на 100 мест в микрорайоне Краснолесье. Все объекты застройщик готовит "под ключ" с чистовой отделкой и мебелью, благоустроенной территорией, на которой предусмотрены игровые и прогулочные площадки, а также качественное озеленение.

Сейчас "Атом" разрабатывает концепцию нового парка площадью 16 Га в Краснолесье – согласно планам развития города, прямо в этом парке будут построены еще одна новая школа и детский сад.