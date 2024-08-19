При реализации нацпроектов в России похищено более 3 млрд рублей - Генпрокуратура

При реализации нацпроектов в России похищено более 3 млрд руб., уголовные дела возбуждены после прокурорских проверок, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве сообщили, что всего за полгода проверок выявлено более 58 тыс. нарушений. Для их устранения внесено 22 тыс. представлений, принесено свыше 2 тыс. протестов, в суды направлено 6,7 тыс. заявлений на сумму 2,9 млрд руб., к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 14,8 тыс. лиц, возбуждено 500 уголовных дел.

В ГП назвали регионы, где за нарушения подрядчиками сроков работ в рамках нацпроектов привлекали к административной ответственности чиновников:

- нацпроект "Безопасные качественные дороги" (Ставропольский край, Ивановская, Магаданская, Орловская, Ростовская, Тульская области);

- нацпроект "Демография" (Республика Алтай, Калужская, Костромская, Новосибирская, Самарская области, Кемеровская область – Кузбасс);

- нацпроект "Жилье и городская среда" (Республика Мордовия, Архангельская, Воронежская, Кировская, Магаданская, Нижегородская, Смоленская области);

- нацпроект "Здравоохранение" (Республика Хакасия, Камчатский, Хабаровский края, Калининградская, Липецкая области);

- нацпроект "Культура" (республики Адыгея, Крым, Амурская область);

- нацпроект "Образование" (Республика Башкортостан, Брянская область);

- нацпроект "Экология" (Республика Бурятия, Иркутская область).

Общая сумма штрафов превысила 300 млн руб.

В Генпрокуратуре также назвали самые громкие и резонансные эпизоды.

В Якутии и Севастополе завершено строительство и ремонт социальных объектов, в Тюменской области обеспечен ввод в эксплуатацию дорогостоящего медицинского и учебного оборудования, в Чувашской Республике, Оренбургской и Тверской областях земельные участки, предоставленные многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обустроены инженерной и транспортной инфраструктурой.