Стоимость имущества Блиновской схожа с суммой долга по ее "уголовке"

В Арбитражном суде Москвы во время рассмотрения вопроса о банкротстве блогера Елены Блиновской выяснилось, что денег, вырученных от продажи ее имущества, хватит, чтобы закрыть долг по уголовному делу "королевы марафонов". Она должна по уголовному делу составляет 918 млн руб., общая сумма долга с учетом штрафа и пени составляет около 1,2 млрд руб.

"В процедуре банкротства будет возможно продать имущества Елены, которая покроет долг (по уголовному делу), но общий долг перед налоговой погашен не будет", - сообщил ТАСС юрист Блиновской Иван Морозов.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 г. при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле. 1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу "королевы марафонов". Ей вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию денег, заработанных преступным путем и неправомерный оборот средств платежей. В июне Блиновская подала в Арбитражный суд заявление о банкротстве, данные ее дела появились в судебной картотеке. О желании блогера расстаться со всеми имеющимися деньгами стало известно в конце апреля, когда Мосгорсуд решил оставить ее под арестом в СИЗО еще на три месяца. Блиновская заявила, что просила налоговую забрать имущество в счет долга, но ей отказали.