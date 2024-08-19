Вахтовик оштрафован на сотни тысяч за шутку о бомбе на борту самолета Уфа - Когалым

В Уфе осужден вахтовик за шутку о взрывчатке на борту самолета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

41-летний мужчина в ответ на предложение бортпроводника помочь разместить рюкзак ответил: "Осторожно, может там взрывчатка" и засмеялся. Борт вернули на стоянку. Сотрудники полиции, обеспечивающие охрану общественного порядка на стационарных постах в терминале №1 аэропорта Уфы, и сотрудники спецслужб аэропорта провели повторный досмотр воздушного судна, пассажиров и их багажа.

Суд признал мужчину виновным за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве на борту воздушного судна, совершенное из хулиганских побуждений. Ему назначено наказание в виде штрафа 200 тыс. руб в доход государства.