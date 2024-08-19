Свердловские активисты "ЛизаАлерт" стали использовать "Пегасов" для поиска людей

В Свердловской области к поискам людей привлекли лошадей. Об этом сообщают активисты поискового отряда "ЛизаАлерт" в своих социальных сетях.

Поисковых скакунов прозвали "Пегасами". Сейчас координаторы учатся правильно использовать конные расчеты, а всадники - выполнять задачи, поставленные координаторами. В июле в поисках отряду уже помогали конники из КСК "Белла" Красноуфимска, а также местный житель с собственным скакуном.

"Отработали линейные ориентиры и поле. Благодаря нашим "Пегасам" удалось осмотреть большие пространства, а пешие добровольцы смогли в это же время сосредоточить силы на отработке лесных задач. Уверены, впереди у нас долгий и успешный путь, на котором будет много поисков, закончившихся словами "Найден, жив!", - рассказали активисты.

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