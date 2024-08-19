Лукашенко: Белоруссия оттягивает на себя украинские войска численностью 120 тысяч человек

Белоруссия оттягивает на себя 120 тысяч украинских военнослужащих, в число которых входят пограничники и лица, состоящие в силах территориальной обороны, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы оттягиваем на себя эти 120 тысяч, для того, чтобы они все-таки понимали, что мы с ними не шутим. Мы до них доводили эту позицию", - сказал Лукашенко. Так он ответил на вопрос, указывает ли приказ об отводе войск к местам постоянной дислокации от границ на тенденцию к стабилизации ситуации.

Глава государства уточнил, что Белоруссия отвела только дополнительные силы. Президент напомнил о ситуации, когда на военный парад в Белоруссию переместилось вертолеты и самолеты, а на Украине расценили это как подготовку наступления.

"И они к 120 тысячам этим перебрасывать начали десятками военнослужащих. В ответ я вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было", - сказал Лукашенко.

После того, как Минск связался с украинскими спецслужбами и донес об отсутствии планов наступления, дополнительные силы были отведены с обеих сторон. "Это смерти подобно, чтобы мы свои войска с границы с Украиной убрали", - подчеркнул президент Белоруссии.

Также Лукашенко заявил, что у Белоруссии не будет никаких "красных линий" в случае нарушения [ее] границы, ответ будет мгновенный. Он пожаловался на нарушение воздушного пространства Белоруссии украинскими беспилотниками и констатировал рост напряженности на границе с Украиной. По словам Лукашенко, белорусско-украинская "граница заминирована как никогда" и с обеих сторон усилена армейскими подразделениями.