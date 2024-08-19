Ветеранам боевых действий из органов внутренних дел могут дать дополнительный отпуск

Сотрудникам МВД - ветеранам боевых действий могут дать право на дополнительный ежегодный отпуск на 15 суток. Такой законопроект внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР.

Они отмечают, что по закону о ветеранах ветеранам боевых действий предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 15 суток. Но у сотрудников МВД из числа ветеранов боевых действий право на дополнительный отпуск не установлено. При этом многие из них проходили службу в условиях военного положения и являются ветеранами боевых действий.

Законопроект предлагает признать особые заслуги ветеранов МВД и тоже дать им право на такой отпуск.

В 2023 году глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что участниками СВО стали около 15 тысяч полицейских, 480 из них удостоены государственных наград, 630 – ведомственных.