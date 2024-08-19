Попова намекнула на способ распространения оспы обезьян в Африке?

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что России "с ее традиционными ценностями не грозит распространение оспы обезьян с учетом того, как заболевание передается от человека к человеку". Вероятно, таким образом Попова намекнула на граждан, которые находятся в зоне риска, передает Shot.

Попова сообщила, что в России пока было выявлено три случая оспы обезьян, все – завозные.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян в Африке. Известно, что очаг находится в Демократической республике Конго. Крайне мало известно о том, какое число граждан этой страны придерживается нетрадиционных или традиционных ценностей. Зато известно, что ДРК является дружеским России государством.

Так, в октябре 2019 года в Сочи в рамках участия в саммите Россия — Африка состоялся первый в истории российско-конголезских отношений визит президента ДРК в Россию. Между В. В. Путиным и Ф. Чисекеди прошли переговоры.

27 июля 2023 года Демократическая Республика Конго и Россия подписали протокол о взаимном безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов на полях саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус оспы обезьян может передаваться людьми через прикосновения, поцелуи или секс; животными во время охоты, снятия шкуры или их приготовления в пищу; материалами, такими как загрязненные простыни, одежда или иглы; беременными женщинами, которые могут передать вирус своему будущему ребенку.