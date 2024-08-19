В Екатеринбурге дочь участника СВО отказывались зачислять в гимназию

В Екатеринбурге дочь участника специальной военной операции не хотели зачислять в гимназию. В ситуацию пришлось вмешаться прокурорам.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что девочка принимала участие в конкурсном отборе на зачисление в профильный 10-й класс гимназии №13 в уральской столице. Однако по итогам отбора школьница не была рекомендована к зачислению.

Между тем, отец девочки является участником СВО. Как пояснили в надзорном ведомстве, в таком случае по закону ребенок имеет преимущественное право на зачисление.

Прокуратура направила в гимназию соответствующую информацию. После этого ученица была принята в 10-й класс учреждения.