Алаудинов: Если срочники не хотят отражать вторжение в Курскую область, зачем они нужны России?

Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов считает, что солдаты-срочники должны наравне с другими военными отражать вторжение ВСУ в Курскую область. Видео с высказыванием Алаудинов опубликовал в своем telegram-канале.

"Я последнее время наблюдаю всхлипы, всплески по поводу того, что срочники не должны воевать. И вообще, почему они даже находятся в Курской области? Друзья, а если ваши 18-летние дети, уже находящиеся в Минобороны, являющиеся служащими, не должны защищать Отечество, даже когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории, зачем вы и ваши дети нужны этой стране?" – размышляет Апти Алаудинов.

Он отметил, что "реально не понимает тех, кто задается такими вопросами". Если бы разговор шел о сравнении таких солдат с контрактниками, то тут дело решается просто – можно подписать контракт и воевать наравне с другими. По словам Алаудинова, в "Ахмате" много парней в возрасте 18-20 лет, и они – герои.

"Не надо из 18-летних срочников-мужчин делать детей, которым мы должны дать соску и отправить спать. Это такой же защитник Отечества, как и мы. Он должен это осознавать, его надо к этому готовить. Не умрет никто, кому не суждено умереть. Но если ты умрешь, защищая свое Отечество, Веру в Бога, ты попадешь в рай. А что может бы лучше для человека, чем рай на пути к всевышнему? Ничего", – заявил Апти Алаудинов.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов сейчас заняты ВСУ и примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего не известно, 180 тыс. человек в приграничных районах подлежат эвакуации.

Уже бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу неоднократно заявлял, что срочники, поступающие на военную службу в рамках призывных кампаний, не будут направляться в зону спецоперации.