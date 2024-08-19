19 Августа 2024
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Армия и ВПК В России Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

Российские войска все ближе, в Димитрове и Селидово бандеровцы вводят жесточайший комендантский час

В городах Димитров (переименован украинским режимом в Мирноград) и Селидово, фронт к которым приближается, с сегодняшнего дня введен жесточайший комендантский час - с 15.00 до 11.00. То есть людям разрешается выходить из дома только четыре часа в сутки. На днях то же самое было сделано в Новогродовке под Красноармейском (Покровском). Решение объявил глава бандеровской "Донецкой областной военной администрации" Вадим Филашкин.

Накануне начальник "Покровской гражданско-военной администрации" Сергей Добряк заявил, что российские освободители "почти вплотную подошли" к городу. До линии фронта от города около 10 км. И, со слов Добряка, местным жителям нужно эвакуироваться, учитывая темпы продвижения российской армии.

"На сегодня в Покровске пока что работает все. Но мы понимаем, что через неделю там будет сворачиваться потихоньку", - сказал он.

Уже на этой неделе он ожидает начала принудительного вывоза детей на Украину.

По словам Филашкина, от Селидово до линии фронта всего 8 км, по другим сообщениям - и того меньше. И режим решил принудительно вывозить на Украину детей. Такое решение было принято на заседании местной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как только линия фронта будет приближаться на расстояние 10 км, детей будут принудительно отправлять на Украину. Это касается также Курахово к западу от Донецка.

Красноармейск является самым крупным городом на западе ДНР и важным укрепрайоном боевиков. Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Красноармейска, Димитрова и Селидово как можно скорее уезжать. Перед этим депутат Рады Марьяна Безуглая тоже призвала уезжать, пока есть возможность. К слову, сам Добряк призвал не терять времени, которого скоро может не быть. На днях украинский телеграм-канал "Резидент" сообщил, что главком ВСУ Сырский отдал приказ готовить Красноармейск к обороне. По расчетам украинского генштаба, бои за город могут начаться уже в сентябре.

Российская армия активно продвигается в направлении Красноармейска. Накануне обозреватель Юрий Подоляка сообщил, что наши войска продвигаются и южнее, перерезав трассу Угледар-Контантиновка - главный путь снабжения ВСУ. То есть боевики ВСУ в Угледаре блокированы с северо-востока. А в целом то, что происходит к западу от Донецка, - это лучшее на донецком направлении, что было за последний год. У боевиков ВСУ же хаос. Как таковой линии обороны у них нет. Есть попытки оказать очаговое сопротивление теми частями, которые не утратили управляемость и боеспособность, но их позиции наши обходят по флангам.

Теги: комендантский час, наступление, димитров, селидово


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