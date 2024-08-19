Нарушителей пожарной безопасности в свердловских лесах оштрафовали на 1,3 млн рублей

Около 1,3 млн рублей заплатят нарушители правил пожарной безопасности в лесах Свердловской области в 2024 году. Такова общая сумма назначенных им штрафов.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, это следует из отчета Минприроды региона по данным на 16 августа. Уральцы разводили костры на прибрежных территориях, а также готовили еду в нестационарных мангалах.

"Для обеспечения пожарной безопасности в лесах сотрудники лесничеств проводят патрульные рейды по более чем 2,2 тысячи маршрутам, охватывающим даже отдаленные участки лесного фонда региона. Все, кто пренебрег правилами пожарной безопасности, понесут за это ответственность", - заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Напомним, особый противопожарный режим на Среднем Урале в нынешнем году начал действовать с 12 апреля. Он означал, что любое разведение огня, в том числе в мангале для приготовления шашлыков, на территории региона было запрещено. Также нельзя было посещать леса.

18 июля противопожарный режим в Свердловской области был официально отменен. Позже министр Мамонтов объяснил, почему это не сделали раньше.