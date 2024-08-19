На пожаре в Пролетарске пострадали 18 спасателей

При тушении пожара на промскладе в Пролетарске пострадали 18 пожарных, 14 из них оказана амбулаторная помощь, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Остальные госпитализированы в состоянии средней тяжести из-за полученных ожогов, двух спасателей переведут в больницы Ростова-на-Дону.

Он также рассказал, что "с учетом сложности пожара на территории Пролетарского района режим повышенной готовности переведён в режим чрезвычайной ситуации".

Пожарные пытаются локализовать огонь на складе. Пожар начался после атаки БПЛА.

"Чтобы обеспечить бесперебойную работу группировки пожарных, силами районной администрации организован подвоз воды, спасатели в полном объеме обеспечены горячим питанием", - добавил глава региона.