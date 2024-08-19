С владелицы частного мини-садика в Арамиле взыскали компенсацию за травму 2-летнего мальчика

В Арамиле прокуратура взыскала с владелицы частного мини-детсада компенсацию морального вреда за травму 2-летнего воспитанника.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, речь идет о детском саде на ул. Мира, который организовала местная жительница. Установлено, что 10 октября прошлого года около 11.30 ребенок упал со стула, после чего был госпитализирован в ГАУЗ Свердловской области "Детская городская поликлиника № 13 г. Екатеринбург". Там ему поставили диагноз - перелом метафиза большеберцовой кости с допустимым смещением, что расценено экспертом как травма, причинившая вред здоровью средней тяжести.

Действуя в интересах ребенка, прокуратура обратилась в Сысертский городской суд с просьбой взыскать компенсацию морального вреда. Суд с требованием согласился, назначив сумму в размере 40 тыс. рублей, однако с этим решением не согласился уже межрайонный прокурор, подав апелляцию с просьбой увеличить сумму. Свердловский областной суд требования удовлетворил и обязал владелицу детсада выплатить пострадавшей семье 100 тыс. рублей.

Помимо этого выяснилось, что местная жительница предоставляла свои услуги без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. По данному факту было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации). Суд постановил назначить ей штраф в сумме 1 тыс. рублей.

Постановление о привлечении к административной ответственности не вступило в законную силу.