Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что солдаты Вооруженных сил Украины стали активно сдаваться в плен в Курской области. Наибольшее количество пленных берется близ населенного пункта Мартыновка.

Взятые в плен военные принадлежат к 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота захватили диверсионно-разведывательную группу из 19 украинских военнослужащих у населенного пункта Ольговка Курской области.



