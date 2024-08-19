Алексей Текслер проверил ход восстановительных работ в подшефных Волновахе и Ясиноватой (ДНР)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер совершил рабочую поездку в ДНР, где побывал на объектах, восстанавливаемых челябинскими мастерами.

Многоквартирный дом в городе Донском Волновахского района сильно пострадал в результате обстрелов ВСУ. Южноуральские строители его полностью отремонтировали и благоустроили прилегающую территорию.

«Алексей Леонидович, спасибо большое всей вашей команде. Вы нам очень помогли, мы бы сами не восстановили все. Вы нам дали шанс на вторую жизнь», – поделилась эмоциями жительница восстановленной пятиэтажки.

Затем губернатор посетил детсад «Звездочка» города Волноваха, который также восстанавливают силами Челябинской области.

«Работы нужно скорее завершить, дети уже заждались. Я рассчитываю на то, что в начале сентября в детский сад уже придут дети», – поставил задачу подрядчику Алексей Текслер.

Следующая точка посещения - Свято-Преображенский храм в Волновахе. Храм был разрушен в ходе боев. Здание практически полностью сгорело. Но удивительно, что при этом огонь не тронул икону Божией Матери Неопалимая Купина, местные жители считают это чудом.

В ходе предыдущей поездки Алексея Текслера в ДНР протоиерей Александр Костин попросил губернатор помочь в восстановлении и челябинские строители храм практически создали заново.

Также Алексей Текслер побывал в Социальном фонде и центре «Работа России» в Волновахе. Организации размещены в одном здании, которое также восстановлено силами южно-уральских строителей.

«Было прямое попадание снаряда в задние и обрушение межэтажного перекрытия, а также семь попаданий в кровлю. Была повреждена система отопления и остекление. В ходе работ выполнен демонтаж поврежденных элементов здания, восстановлены кирпичная кладка и перекрытия, инженерные системы, смонтирована новая кровля», – рассказал первый заместитель главы города Волноваха и Волновахского района в ДНР Дмитрий Гатов.

В завершение работы в Волновахском районе губернатор провел совещание с главой района Константином Зинченко, обсуждали вопросы шефской помощи.

Напомним, кроме Волновахи Южный Урал помогает восстанавливать и Ясиноватую. Начиная с 2022 года в территориях восстановлено 82 объекта -больницы, детсады, жилые дома. А с 2024 года южноуральцы шефствуют еще и над Авдеевкой.

«Союз ветеранов спецназа ГРУ регулярно бывает в командировках на новых территориях, в частности, в подконтрольных городах, которые восстанавливает Челябинская область, - Волновахе и Ясиноватой. Мы видим улучшения - ведутся восстановительные работы, ремонтируются дороги, восстанавливаются памятники бойцам», - отмечает руководитель челябинского отделения Союза ветеранов спецназа ГРУ Иван Заика.

В Ясиноватой Алексей Текслер осмотрел многофункциональный центр, который открылся в конце прошлого года после ремонта.

Еще один объект, реконструируемый челябинскими специалистами - детская поликлиника. Работы здесь завершили в прошлом году и оснастили медоборудованием, мебелью. Затем Алексей Текслер побывал в школе №7, в которой прошел капремонт и теперь она готова к учебному году.

«Главный вопрос, который я задаю, – начнется ли новый учебный год уже в очном формате. Видно, что за два года многое изменилось. Самое главное – линия боестолкновения отодвинулась», – отметил Алексей Текслер.

Еще одна точка приложения трудов южно-уральцев - благоустройство площади Славы, где идет укладка тротуарной плитки. Также глава Челябинской области побывал в многоквартирных жилых домах на улице Школьной, реконструируемых южноуральцами.

«Два года назад из-за прямого попадания наша квартира была полностью разрушена. Сейчас тут такая красота. Хочу выразить большую благодарность, без вашей помощи тут ничего бы не было», – поблагодарила Алексея Текслера жительница одного из домов.

Кроме системной помощи в восстановлении регион регулярно передает в подшефные территории спецтехнику, стройматериалы и гуманитарную помощь. В сборе грузов участвуют предприятия, общественные организации и неравнодушные граждане. Так, партия «Единая Россия» с 2022 года направила в новые территории более 915 тонн гуманитарного груза.

В Ясиноватой Алексей Текслер передал коммунальную технику - вакуумную подметальную машину для уборки улиц, уборочную машину для зимнего и летнего содержания городских дорог, а также крановую установку.

А для военнослужащих Алексей Текслер привез более 200 единиц спецоборудования: дроны, цифровые средства связи, средства РЭБ, комплектующие к ним, генераторы, детекторы дронов, приборы ночного видения, средства разведки и автозапчасти.

В завершение рабочей поездки в Ясиноватой глава Челябинской области провел совещание по уточнению программы восстановительных работ и планов шефской поддержки территории на следующий год.

«Задача номер один – это подготовка к зиме. Дополнительно технику сейчас передали, ремонтно-восстановительные бригады у нас активно работают. На порядка 60 объектах жилого сектора идет восстановление», – отметил Алексей Текслер.

В 2024 году в Ясиноватой, южноуральские строители восстановят 4 многоквартирных дома, 12 участков улично-дорожной сети и другие объекты. Пройдут капремонты сетей тепло- и водоснабжения, а также благоустройство общественных территорий.